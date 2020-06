TomTom e Delphi Technologies lavorano su un sistema per risparmiare carburante

Un interessante test drive condotto sui sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), sviluppati da Delphi Technologies in collaborazione con TomTom, ha portato a un risparmio di carburante di oltre il 10% nelle auto. La prova è stata effettuata usando un prototipo di Delphi Technologies dotato dell’ultimo software di propulsione avanzata e della mappa ADAS della nota azienda specializzata in tecnologie di localizzazione.

I test sono stati condotti su percorsi specifici per confermare i vantaggi nel risparmio di carburante dati dai sistemi in una serie di condizioni di guida reali. La mappa ADAS sviluppata da TomTom fornisce dati parecchio precisi su curvatura della strada, segnali stradali, pendenze, informazioni sulle corsie e limiti di velocità.

TomTom e Delphi Technologies: la ADAS Map fornisce dati all’Intelligent Driving per ottimizzare i consumi

A sua volta, la tecnologia di Intelligent Driving sviluppata da Delphi Technologies sfrutta queste informazioni per anticipare la strada da percorrere, ottmizzando così il consumo di carburante e allo stesso tempo migliorando la velocità di arrivo. I risultati dei test condotti dimostrano che la mappa di TomTom garantisce un’efficienza notevolmente maggiore rispetto a quando non è attiva.

In merito a ciò Willem Strijbosch, Head of Autonomous Driving di TomTom, ha detto: “L’ADAS Map di TomTom è una tecnologia collaudata. Che oggi aiuta oltre 1,5 milioni di veicoli automatizzati a garantire la sicurezza e il comfort in tutto il mondo. La nostra collaborazione con Delphi Technologies dimostra che l’ultima generazione della nostra tecnologia ADAS di alta qualità può ridurre drasticamente i costi di gestione riducendo il consumo di carburante“.

Paul Farrell, senior vice president di Strategy and Corporate Development di Delphi Technologies, ha dichiarato: “I significativi guadagni in termini di efficienza nati dalla nostra collaborazione con TomTom dimostrano come il nostro sistema di Intelligent Driving, combinato con i dati di mappatura sempre accurati e aggiornati, può consentire anche ai veicoli di tutti i giorni di guidare meglio, in modo più pulito e di più, senza compromessi. Abbiamo una soluzione entusiasmante supportata da dati reali. Che i nostri clienti possono utilizzare oggi e domani per vantaggi tangibili e reali“.