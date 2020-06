Autodromo di Monza in cinema drive-in: la presentazione è attesa per il 26 giugno

Il mese scorso abbiamo riportato della trasformazione dell’Autodromo di Monza in un vero e proprio cinema drive-in a cielo aperto. Nelle scorse ore è stata riportata la notizia che questa idea sta per diventare concreta. Date le nuove regole di distanziamento imposte a causa dell’emergenza coronavirus, è praticamente impossibile al momento fare eventi come concerti e spettacoli.

Tuttavia, il Comune di Monza e i gestori dell’Autodromo di Monza hanno pensato di realizzare un cinema drive-in il cui progetto verrà annunciato durante una conferenza stampa in diretta streaming che si terrà venerdì 26 giugno alle 11:00.

Autodromo di Monza: la conferenza stampa si terrà online il 26 giugno sui canali ufficiali del tracciato

Durante l’evento online parleranno i creatori di questo progetto: il direttore generale dell’Autodromo di Monza Pietro Benvenuti, il sindaco di Monza Dario Allevi, l’assessore alla cultura del Comune di Monza Massimiliano Longo, l’account manager di Eventificio e referente di MySprintz Nicolò Manclossi e il direttore generale dei Centri Porsche di Milano Alessio Morini.

Come riportato nell’articolo precedente, il cinema drive-in verrà allestito nel paddock n°2 del famoso circuito. Si tratta di uno spazio parecchio ampio di 13.000 m² che si sviluppa in parallelo al rettilineo fino alla parabolica. Secondo quanto riportato dagli organizzatori, le proiezioni verranno effettuate giovedì e domenica. In ogni caso, ne sapremo sicuramente di più durante la conferenza stampa di questo venerdì.

Il direttore Pietro Benvenuti ha voluto commentare questa interessante iniziativa portata avanti da Massimiliano Longo: “Non mancherà di certo la proiezione di film sul Motorsport. La storia di Monza vive grazie al suo pubblico sia che si tratti di gare o di altri eventi, il pubblico è la forza del tracciato di Monza. Per andare incontro alle Loro esigenze, il drive-in sarà a prezzi popolari, con la possibilità poi di organizzare tavole rotonde, interviste o dirette in chat collegate alla passione per le auto“.