Autodromo di Monza si trasformerà in un cinema drive-in

L’emergenza coronavirus ha portato un vero e proprio distanziamento sociale sia nel campo delle attività produttive che in quello delle attività dedicate allo svago. Ad esempio, l’Autodromo di Monza ha subito un cambiamento temporaneo della sua destinazione d’utilizzo, diventando un cinema drive-in a cielo aperto.

Questo tipo di attività era parecchio diffusa qualche decennio fa mentre oggi è molto difficile trovarla. Tuttavia, il cinema drive-in sta ritornando di moda per via del distanziamento sociale in quanto permette agli spettatori di guardare un film o uno spettacolo direttamente dalla propria auto senza entrare in contatto diretto con altre persone, limitando così al minimo la possibilità di essere contagiati dal COVID-19.

Autodromo di Monza: il famoso circuito diventa un cinema drive-in

Massimiliano Longo, assessore alla cultura della città di Monza, ha avanzato la proposta di installare un cinema drive-in all’interno dell’autodromo. “Con l’emergenza e tutte le manifestazioni culturali soppresse dal carnevale al Summer Monza, c’era bisogno di inventarsi qualcosa di nuovo per aiutare le persone bloccate in casa dal lungo lockdown a riprendere una vita sociale, ma in sicurezza“, ha affermato l’assessore.

L’idea è stata già accolta con favore da diverse aziende che sono disposte a sponsorizzare l’attività per devolvere il costo del biglietto ad altre iniziative. Infatti, secondo quanto affermato da Longo, il guadagno verrà diviso tra l’Autodromo di Monza e un fondo per il sostegno alle imprese in difficoltà a causa del coronavirus.

Fra gli sponsor che hanno dato già il via libera abbiamo Porsche e Myspritz che si occuperanno di coprire le spese per noleggiare lo schermo e le altre attrezzature. Il cinema drive-in verrà disposto all’interno dell’area presente dietro ai box del famoso circuito brianzolo che si sviluppa in parallelo al rettilineo di partenza. È uno spazio abbastanza ampio da ospitare molte persone.

Massimiliano Longo ha proseguito dicendo: “Al momento pensiamo ad una programmazione dal giovedì alla domenica, ma se riusciremo ad avere altri sponsor potremmo ampliare l’offerta“. Anche Pietro Benvenuti, direttore dell’Autodromo di Monza, ha espresso il suo consenso per quest’interessante iniziativa che permetterà di recuperare soldi da sfruttare per aggiornare l’impianto ed effettuare manutenzioni anche in vista del Gran Premio d’Italia di Formula 1 previsto per settembre.