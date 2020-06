Barbara J. Pilarski di FCA ha ricevuto il premio WSU Mike Ilitch School of Business Alumni Award

La Wayne State University Mike Ilitch School of Business di Detroit ha annunciato Barbara J. Pilarski, responsabile dello sviluppo commerciale della Fiat Chrysler Automobiles North America, con sede a Auburn Hills, come vincitrice nel 2020 del Distinguished Alumni Award. Istituito nel 1981, il premio riconosce i diplomati della scuola i cui risultati nel corso di una carriera nel mondo degli affari, dell’istruzione o del servizio pubblico hanno portato onore e distinzione alla scuola. Pilarski ha conseguito la laurea in Finanza presso la WSU nel 1985 e ha iniziato la sua carriera in quello che oggi è FCA North America nello stesso anno.

Ha continuato a conseguire un Master in Business Administration presso l’Università di Ann Arbor nel Michigan nel 1988. Unendosi alla Chrysler Corp. come analista finanziario presso lo stabilimento di assemblaggio dei camion di Warren, Pilarski ha continuato a ricoprire varie posizioni all’interno delle organizzazioni di sviluppo aziendale, finanziario e delle risorse umane. È stata nominata responsabile dello sviluppo commerciale di FCA North America dal 2009-2017 e di nuovo nel 2019. È responsabile dell’identificazione, dello sviluppo, della negoziazione e dell’esecuzione di accordi di partnership strategica con case automobilistiche, fornitori e altre terze parti che forniscono valore a FCA.

Dal 2017-2019, Pilarski è stata responsabile delle risorse umane dell’azienda. È stata responsabile della fornitura di servizi e supporto a circa 90.000 dipendenti e appaltatori negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Nel 2015, Pilarski è stata nominata come candidato Powered by Women dalla rivista DBusiness.

Fa parte del comitato finanziario del consiglio di amministrazione di Beaumont Health ed è anche membro del consiglio di amministrazione dei Metro Detroit Youth Clubs e membro del Gabinetto della campagna per United Way of Southeastern Michigan. Pilarski sarà onorata al 40 ° programma annuale di riconoscimenti e premi della Scuola Ilitch. Una data deve ancora essere decisa.

