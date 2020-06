Auto usate: le vendite tornano a crescere nel Regno Unito

Le vendite di auto usate nel Regno Unito sono cresciute del 17% nei primi 15 giorni di giugno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le immatricolazioni di vettture nuove, invece, sono calate del 4% rispetto alla percentuale rilevata lo scorso anno, secondo Dealerweb.

L’incremento dei passaggi di proprietà in UK arriva sulla scia della riapertura delle concessionarie. L’azienda afferma che il valore medio dei veicoli usati venduti è aumentato, passando da 18.779 sterline (20.717 euro) a 19.398 sterline (21.400 euro).

Auto usate: +17% di vendite registrate in UK nei primi 15 giorni di giugno

James Hill, amministratore delegato di Dealerweb, ha dichiarato: “Stiamo assistendo a una domanda senza precedenti di veicoli usati con giugno destinato a battere i record. Contrariamente ad alcune previsioni del mercato, vediamo una crescita delle vendite di anno in anno su tutto, dalle auto compatte alle supercar“.

Hill ha proseguito dicendo: “I dati mostrano chiaramente che i rivenditori, che sono riusciti a riscaldare i loro contatti in modo efficace durante il blocco, hanno preparato le loro operazioni e ora stanno raccogliendo i benefici in seguito alla riapertura. Il punto chiave al momento è la capacità dei team di vendita di elaborare gli ordini e gestire la domanda“.

Un famoso concessionario britannico ha detto di aver vissuto la settimana più intensa, per quanto riguarda le vendite di auto usate, in tutta la sua storia di 74 anni dopo l’allentamento delle restrizioni applicate per fermare la diffusione del coronavirus.

Un altro rivenditore ha riferito di essere partito molto bene dopo che le sue concessionarie sono state riaperte, registrando un aumento del 21% rispetto alla stessa settimana del 2019.

È stata anche una settimana record per le richieste di vendite in entrata, con volumi in crescita del 177% su base annua. Dealerweb afferma che le vendite di veicoli usati di fascia alta sono aumentate del 54% mentre quelle delle auto premium del 6% nei primi 15 giorni di giugno.