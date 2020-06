Kubica: “Sarei potuto diventare campione del mondo nel 2008”

Nel 2008 Robert Kubica sembrava poter competere a lungo nel campionato del mondo. La BMW, tuttavia, ha scelto di smettere di migliorare l’auto a metà stagione, per concentrarsi sul 2009, perché in quell’anno sarebbe stata introdotta il KERS. Kubica ha sempre detto che non gli è mai piaciuta quella decisione e 12 anni dopo quella decisione, l’opinione di Kubica è sempre la stessa. In un’intervista con GP Racing, Kubica parla delle sue aspettative per quella stagione. ” Non avevamo l’auto più veloce, questo è un dato di fatto. Normalmente l’auto più veloce avrebbe vinto il campionato, ma non in questo caso. In qualche modo siamo sempre riusciti a sfruttare gli errori degli altri, quindi abbiamo guidato il campionato senza essere i più veloci. Penso che il 2008 sia stato l’unico anno in cui avrei potuto lottare per il campionato “.

Tuttavia, la BMW decise in quel momento di non provare a vincere il campionato mondiale pensando direttamente all’anno successivo. ” A volte devi usare le tue possibilità, perché non sai se avrai mai la stessa possibilità di nuovo “, dice Kubica. Nel 2008 furono Felipe Massa e Lewis Hamilton a combattere per il campionato, una battaglia che durò fino all’ultima curva dell’ultima gara, dove Hamilton alla fine vinse il campionato.

“La Ferrari e la McLaren erano più forti delle altre, ma avevano problemi tecnici e facevano molti errori. Questo è ciò che mi avrebbe portato in testa al campionato, senza guidare la macchina più veloce. Ricordo di essere partito sesto a Fuji e dopo un giro ero al primo posto ma alla fine arrivai. Tuttavia, sono sicuro che se avessi avuto i freni che avevo provato tre mesi prima, avremmo vinto quella gara “, ha detto Kubica.

