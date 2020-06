Dodge Charger SE: una classica muscle car dall’aspetto favoloso

Nel mercato dell’usato negli Stati Uniti è possibile trovare diversi veicoli parecchio interessanti che non hanno bisogno di nessun restauro per portarli su strada. Un esempio è questa Dodge Charger SE del 1972 che vi proponiamo nell’articolo che si presenta in ottime condizioni.

La muscle car classica è in vendita su Craigslist e, come detto poco fa, le sue condizioni non sono affatto male. Abbiamo di fronte più precisamente una Charger SE equipaggiata con un motore V8 da 318ci (5.2 litri).

Dodge Charger SE: in vendita un bellissimo esemplare del 1972

Il venditore sostiene che il propulsore funziona senza alcun problema, quindi è possibile portarsi a casa la vettura senza alcuna riparazione urgente da fare.

La muscle car a due porte è rivestita in verde e ha ricevuto una serie di miglioramenti nel corso degli anni. Ad esempio, il motore stesso dispone di nuove componenti come ad esempio la nuova distribuzione elettronica Mallory. Tutte le parti OEM, che sono state rimosse e sostituite, sono comunque disponibili in vendita assieme alla vettura.

La Dodge Charger SE in questione ha percorso 247.800 km e inoltre non è stata protagonista di un incidente durante tutta la sua vita. In base alla descrizione dell’annuncio, abbiamo di fronte uno dei veicoli più cool disponibili in vendita. Non mancano tutte le varie ricevute e scartoffie che testimoniano la proprietà e i lavori di manutenzione effettuati.

Il venditore sostiene che ha iniziato una serie di lavori di restauro degli interni e che potrebbero portare ad un aumento del prezzo man mano che vengono fatti dei progressi. Per quanto riguarda il prezzo stesso, questa Dodge Charger SE del 1972 è disponibile a 15.950 dollari (14.222 euro).