Jeep Compass 2022: un prototipo camuffato avvistato negli USA

Una delle auto più importanti presenti nella gamma di Jeep è senza dubbio la Jeep Compass che nel corso degli ultimi anni è riuscita a portare degli ottimi risultati di vendita. Recentemente, la casa automobilistica americana ha affermato che prestò porterà sul mercato la nuova generazione del famoso SUV.

Nelle scorse ore, i fotografi di Mopar Insiders hanno catturato un prototipo della Jeep Compass 2022. Si tratta della prima auto di prova avvistata in America dopo i muletti visti in Cina, India e America Latina. Il prototipo del SUV compatto, pesantemente mimetizzato, è stato visto sulla Metro Detroit con numerosi aggiornamenti presenti sotto il nastro adesivo per il model year 2022.

Jeep Compass: il model year 2022 porterà con sé diverse novità

Alcune fonti vicine al noto sito Internet hanno riportato che il crossover arriverà con un abitacolo completamente aggiornato e nuove tecnologie di sicurezza a bordo. L’attuale Compass propone già le migliori funzionalità della categoria in termini di sicurezza ma siamo sicuri che FCA apporterà qualche cambiamento.

Ad esempio, il gruppo potrebbe introdurre la tecnologia di guida autonoma di Livello 2 che è stata mostrata in diversi suoi veicoli negli ultimi mesi. Per quanto riguarda l’esterno, non aspettatevi grossi cambiamenti. La maggior parte delle modifiche riguarderà i nuovi fari e fanali posteriori a LED simili a quelli visti su Cherokee e Renegade di ultima generazione.

Internamente, la Jeep Compass 2022 riceverà una serie di aggiornamenti sia a livello estetico che tecnologico. Sicuramente ci sarà il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 abbinato a un display touch da 8.4 pollici.

La versione nordamericana del SUV dovrebbe arrivare con il motore turbo da 1.3 litri a iniezione diretta del Renegade con tecnologia Stop/Start (ESS), capace di sviluppare una potenza di 182 CV e 285 nm. Questo propulsore andrà a sostituire il vecchio 2.4.

L’aggiunta di 47 nm di coppia dovrebbe consentire al veicolo di proporre una maggior potenza di accelerazione durante la fase di sorpasso. Vista l’implementazione del nuovo propulsore, probabilmente vedremo anche una versione elettrificata della nuova Jeep Compass sfruttando la tecnologia ibrida plug-in usata attualmente.