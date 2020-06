Sainz e il test con la F3: “Molto divertente”

Carlos Sainz e Lando Norris hanno testato una Formula 3 del team Carlin durante la giornata odierna sul circuito di Silverstone. I piloti della McLaren hanno concordato che è stata una giornata divertente nonostante il tempo e hanno rivelato che domani ci sarà un altro test.

Il team di Woking non è stato in grado di offrire ai suoi piloti un test con un’auto di Formula 1 prima di tornare in azione, ma è stato in grado di godersi l’allenamento in kart e F3. Sainz è lieto della prova di oggi a Silverstone.

“Ciao ragazzi, eccoci a Silverstone dove abbiamo finito il primo giorno di prove con un’auto di Formula 3. È stato molto divertente, nonostante il fatto che il circuito fosse molto bagnato e il tempo non fosse con noi”, ha detto Sainz. “Penso che ci siamo divertiti molto a guidare in condizioni di bagnato. È stato bello sentire di nuovo una macchina e anche a Silverstone, che è un ottimo circuito. Mi è piaciuto, è stato molto divertente.”

“Ci stiamo preparando per l’Austria. Cominciava ad essere molto lunga l’attesa e poiché le gare sono molto vicine, inizi a sentire che tutto sta rallentando perché hai sempre più voglia di correre.” “Non vedo l’ora di prendere un volo e andare da qualche parte. L’Austria è un buon circuito e di solito offre buone gare, spero che sarà un buon ritorno per la Formula 1″, ha aggiunto.

D’altra parte, il pilota di Madrid ha ammesso di non essere stato “in grado di girare molto” e, pertanto, effettuerà “un’altra giornata di test domani”. Lando Norris ha ricordato che si era già goduto un test con la stessa macchina ed era anche in condizioni asciutte. A priori, domani sarà l’ultimo test prima dell’Austria. “Ho guidato questa macchina un paio di settimane fa sull’asciutto, quindi è bello poter correre sul bagnato. Come ha detto – Carlos – domani avremo un altro giorno e spero che sia asciutto.” “Penso che sarà il nostro ultimo test prima di viaggiare in Austria, quindi si tratta di adattare il corpo a tutto. È stata una giornata divertente e domani ne avremo un’altra”, ha detto Lando Norris.

