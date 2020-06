Il sindaco di Firenze: “Non siamo mai stati così vicini ad avere la F1 al Mugello”

La Formula 1 continua con la preparazione del calendario per le otto gare in programma fino ad oggi. Sul tavolo ci sono diversi circuiti, come Portimao o Hockenheim, ma le voci che indicano il Mugello come palcoscenico per un secondo GP in Italia hanno acquisito una forza speciale.

Dario Nardella, sindaco di Firenze, considera questa la migliore e più reale opportunità per la categoria regina di celebrare una delle sue gare al Mugello. L’italiano spera che la notizia sarà finalmente confermata e l’Italia ha due Gran Premi in questa stagione 2020.

“Penso che non siamo mai stati così vicini alla possibilità di avere la Formula 1 a Firenze e sul circuito del Mugello. Teniamo le dita incrociate per un secondo Gran Premio di Formula 1 che si svolgerà quest’anno in Italia”, ha detto nelle dichiarazioni raccolte da La Gazzetta dello Sport. Nardella ritiene che non sarebbe solo una cosa positiva per il percorso, ma anche per la città di Firenze, che dista solo 23 chilometri dal circuito. Ecco perché vuole che il Mugello e la Formula 1 raggiungano un accordo.

“È praticamente vero e, se finalmente potessimo avere il Mugello per la prima volta in un evento che sarebbe storico, sarebbe qualcosa che rimarrebbe negli annali del mondo automobilistico mondiale, ma anche nella storia di Firenze”, ha detto per finire. La prima, e per ora unica, tappa della Formula 1 in Italia sarà il weekend del 6 settembre a Monza, come al solito. Se il Mugello si unisse al calendario, è possibile pensare che sarebbe la settimana successiva. In tal caso, la Ferrari potrebbe avere l’opportunità di giocare la sua millesima carriera nella classe regina in casa, che sarebbe senza dubbio molto speciale sia per la squadra che per la Tifosi.

