Dodge Challenger SRT 392 sfida un’Audi S4 modificata in varie gare | Video

È difficile parlare di drag race senza menzionare la Dodge Challenger SRT 392 ma ciò non si può dire per l’Audi S4. Queste due vetture ci portano alla gara di accelerazione protagonista in questo articolo, pubblicata su YouTube.

Partendo dalla muscle car di Mopar, si tratta di un esemplare molto vicino alla configurazione originale. Abbiamo di fronte una Challenger SRT 392 del 2017. Per quanto riguarda l’S4, si tratta di un modello del 2012.

Dodge Challenger SRT 392: la potente muscle car gareggia contro una S4 potenziata

La configurazione di serie prevede una motore V6 da 3 litri abbinato a un compressore che scarica una potenza di 333 CV. Tuttavia, questo esemplare è stato potenziato a circa 420 CV in seguito ad alcune modifiche apportate al propulsore.

La muscle car viene fornita con un cambio automatico a 8 rapporti e non con il manuale a 6 marce mentre l’Audi S4 modificata è dotata di un cambio S-Tronic a doppia frizione che garantisce dei cambi di marcia più rapidi.

La sfida fra questa Dodge Challenger SRT 392 e Audi S4 è stata suddivisa in diversi step con gare con partenza da 65, 80 e 96 km/h mentre la drag race è possibile vederla al minuto 8:30.