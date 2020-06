“Ehi Siri, mi stanno fermando”, la scorciatoia per iPhone per registrare la polizia

In seguito ai vari recenti incidenti accaduti negli Stati Uniti, le pratiche adottate dalla polizia sono state messe sotto al microscopio. Perciò la community ha pensato di introdurre una scorciatoia per iPhone in modo tale da aiutare i cittadini a sentirsi più al sicuro se vengono fermati.

La nuova scorciatoia, disponibile per i possessori del famoso melafonino, si attiva nel momento in cui viene pronunciato il comando vocale “Ehi Siri, I’m being pulled over” (“Ehi Siri, mi stanno fermando”).

iPhone: lanciato il comando rapido che permette di registrare la polizia in caso di fermo

Nel momento in cui la persona pronuncia questa fase, il dispositivo mette in pausa la musica riprodotta, abbassa la luminosità e il volume del telefono, attiva la modalità Non disturbare e invia un messaggio a un contatto preferito in cui viene riportata la posizione e il fatto di essere stati fermati dalle forze dell’ordine.

Inoltre, lo stesso comando attiva la fotocamera frontale e inizia a registrare un video. Quando un utente interrompe la registrazione, il filmato viene inviato a un contatto e la luminosità e il volume dell’iPhone vengono riportati alle condizioni iniziali.

Da notare che questo comando rapido permette all’utente di caricare il filmato su iCloud o Dropbox. La scorciatoia è stata creata da Robert Petersen di Reddit nel 2018 ma soltanto recentemente è cresciuta di popolarità ed è stata aggiornata.

Parlando lo scorso anno con KCTV della scorciatoia, Petersen ha dichiarato che voleva trovare un modo per permettere alle persone di avere la prova della versione degli eventi nel caso in cui fosse accaduto qualcosa di inaspettato durante un controllo da parte della polizia.

Per poter utilizzare questa funzione, gli utenti devono prima scaricare l’app Comandi di Apple. Al completamento dell’installazione, bisogna scaricare e attivare il comando. Tuttavia, è necessario prima accedere alle Impostazioni di iOS e abilitare l’installazione dei Comandi non attendibili. Dopodiché basta scaricare la scorciatoia, aprirla, aggiungerla e completare la configurazione.