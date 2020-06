Jeep Cherokee richiamata per gravi problemi alla trasmissione

FCA ha annunciato un richiamo volontario per quanto riguarda alcune unità della Jeep Cherokee prodotte dal 2014 al 2017. Secondo le informazioni rilasciate dalla casa automobilistica, i SUV interessati devono avere il software di trasmissione aggiornato, poiché la connessione della trasmissione potrebbe incepparsi in determinate circostanze. I conducenti potrebbero sperimentare una perdita di propulsione e non saranno più in grado di mettersi in modalità “Park” quando il veicolo è fermo.

“In caso si verifichi il guasto della trasmissione di cui sopra, una spia si accenderà nel quadro strumenti del veicolo e il software aggiornato fornirà la propulsione innestando la trazione posteriore, se necessario”, ha osservato la società. “E se” Park “non dovesse funzionare come previsto, il software contribuirà anche a proteggere il veicolo applicando automaticamente il freno di stazionamento.”

FCA è a conoscenza di un incidente legato a questa condizione, senza lesioni. Inoltre, ha ricevuto 829 richieste di garanzia e 3 relazioni sul campo potenzialmente legate al problema. Un totale di 67.248 Jeep Cherokee sono inclusi in questa campagna di sicurezza nel mercato statunitense, insieme ad altri 13.659 in Canada, 716 in Messico e 9.940 al di fuori della regione NAFTA. Tutti sono stati costruiti tra il 14 aprile 2014 e il 10 ottobre 2016 e sono dotati dell’unità di trasferimento di potenza a due velocità (PTU), mentre i veicoli con un PTU a velocità singola non sono interessati.

Le notifiche sia del rivenditore che del proprietario sono programmate per il 31 luglio e coloro che hanno già riparato autonomamente le loro Jeep Cherokee verranno rimborsati dopo aver inviato la ricevuta originale e / o altra prova di pagamento a FCA al fine di confermare la spesa. I proprietari possono contattare l’NHTSA al numero 1-888-327-4236 o FCA al numero 1-800-853-1403, utilizzando il numero di riferimento W47, con la domanda che potrebbero avere sull’argomento.

