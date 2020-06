Alfa Romeo GTAm: una riproduzione della vettura del 1971 è in vendita

Molte persone vorrebbero acquistare l’auto dei propri sogni ma purtroppo ci sono altre spese che bisogna affrontare ogni giorno che non permettono di realizzare qualche desiderio.

È il caso del proprietario di questa Alfa Romeo GTAm del 1971 in versione widebody che presumibilmente ha speso oltre 200.000 dollari per la sua creazione, rendendola molto più costosa della moderna Giulia GTAm da 540 CV.

Alfa Romeo GTAm: un clone dell’auto del 1971 sta cercando un nuovo proprietario

Disponibile all’acquisto a Miami, questo clone della GTAm, che dominava il Campionato europeo turismo, è stato restaurato da un famoso costruttore della costa occidentale. Diversi anni dopo la scomparsa del precedente proprietario, quello nuovo iniziò a convertire la vettura in un facsimile della GTA ad alte prestazioni con motore da 2 litri più grande, implementando diverse componenti appartenenti al catalogo di Alfaholics.

Proprio come una vera GTAm, questa riproduzione dell’Alfa Romeo GTAm dispone di un motore da 2 litri a iniezione capace di sviluppare una potenza di 220 CV. Accanto al propulsore troviamo una trasmissione sequenziale Quaife a 6 velocità.

In aggiunta è presente un impianto frenante maggiorato che consente a questa GTA di frenare in pochi metri. Non manca un set di cerchi in magnesio modellati su quelli dell’Alfa Romeo Tipo 33, abbinati a degli ampi parafanghi personalizzati. Questi nascondono una configurazione completa delle sospensioni Alfaholics.

Almeno esternamente, questa riproduzione dell’Alfa Romeo GTAm è effettivamente un’auto da corsa sotto ogni aspetto. Internamente, però, abbiamo le caratteristiche standard anziché quelle di una vettura da corsa. Per quanto riguarda il prezzo, il rivenditore chiede 102.900 dollari (91.451 euro).