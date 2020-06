Dodge Challenger SRT Demon con meno di 800 km è in vendita

La Dodge Challenger SRT Demon, la regina delle muscle car, non è stata mai pensata per essere un veicolo di serie. Il marchio automobilistico americano voleva portare sul mercato qualcosa di diverso dalla norma.

Successivamente, con la Hellcat, il brand di FCA introdusse una vettura dotata di pneumatici da drag race, un nuovo impianto frenante, aria condizionata per raffreddare l’intercooler e una centralina ad alte prestazioni progettata per far funzionare il carburante ad alto numero di ottani.

Dodge Challenger SRT Demon: un esemplare nero del 2018 è in cerca di un nuovo proprietario

Praticamente ogni aggiornamento implementato era stato pensato per rendere la muscle car più veloce. La Demon era in grado di completare il quarto di miglio in soli 9,65 secondi e inoltre era capace di impennare sulle ruote posteriori alla partenza. La casa automobilistica statunitense produsse solo 3300 esemplari, suddivisi in 3000 per gli Stati Uniti e 300 per il Canada.

Data la sua rarità, è difficile trovare una Challenger SRT Demon economica e soprattutto con pochi chilometri percorsi. A differenza degli 84.995 dollari (75.469 euro) necessari per acquistare la vettura al momento del debutto ufficiale, l’esemplare che vi proponiamo in questo articolo è disponibile all’acquisto per 129.900 dollari (115.341 euro). Tuttavia, abbiamo di fronte una vettura rimasta perlopiù in garage. Basta dare un’occhiata al contachilometri che segna appena 777 km.

La Dodge Challenger SRT Demon in questione viene venduta da RK Motors Charlotte ed è rivestita in nero. Oltre alle dotazioni di serie abbiamo alcuni optional come ad esempio i sedili posteriori, il Comfort Audio Group e il Demon Vehicle Storage Package.

Presenti anche delle cinture di sicurezza rosse e il Trunk Carpet Kit. Come qualsiasi altra Demon, anche questo esemplare viene fornito con la Demon Crate. All’interno di quest’ultima troviamo il solito contenuto fra cui il filtro dell’aria ad alte prestazioni e un modulo di switch di ricambio.