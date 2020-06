IIHS chiede alla case automobilistiche di modificare il design dei SUV

I SUV hanno maggiori probabilità rispetto alle auto di ferire o uccidere i pedoni, secondo un nuovo studio pubblicato dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). L’Istituto raccomanda dei cambiamenti di progettazione per migliorare la sicurezza.

Gli Sport Utility Vehicle sembrano essere più mortali per i pedoni di quanto non lo siano le auto, secondo quanto dichiarato da Sam Monfort – autore principale di uno studio pubblicato martedì dall’Insurance Institute for Highway Safety. In caso di incidente con un SUV, la parte frontale del veicolo colpisce il bacino o il torace del pedone, trasferendo maggior energia al corpo di quest’ultimo. Questo è stato dimostrato da uno studio condotto su 79 incidenti verificatisi in tre città del Michigan.

IIHS: SUV e crossover hanno maggiori probabilità di ferire o uccidere i pedoni in caso di incidente

“Saranno necessarie ulteriori ricerche per vedere se tutti questi risultati reggono in uno studio più ampio“, ha dichiarato l’Istituto. I SUV e i crossover sono generalmente più grandi e più pesanti delle vetture, sono più alti, hanno un’estremità anteriore più bassa e stanno man mano crescendo sulle strade del Nord America.

Nello studio condotto dall’IIHS, i SUV hanno causato lesioni più gravi rispetto alle auto in caso di urti a velocità superiore a 30 km/h, con una percentuale più elevata di vittime.

La produzione annuale di Sport Utility Vehicle negli Stati Uniti è rimasta costante negli ultimi 10 anni a circa 1 milione, secondo AutoForecast Solutions. Quella dei crossover, invece, è triplicata nello stesso periodo (oltre 6 milioni nel 2019).

In base a quanto affermato da Sam Fiorani, vicepresidente di AFS, i crossover e i SUV sono più alti rispetto alle auto e hanno un baricentro più elevato. Questo può rendere la guida meno stabile rispetto a una berlina tradizionale.