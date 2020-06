Todt e le mancanze della Ferrari: “Senza una buona macchina, né Alonso né Vettel hanno vinto”

Jean Todt plaude all’impegno della Ferrari nei confronti della scelta di avere una coppia giovane di piloti per il 2021, ma ricorda che negli sport motoristici devi avere tutti gli elementi per vincere e indica l’auto come un elemento chiave affinché la Scuderia possa dominare di nuovo. Quando a Todt, che fu il capo della Ferrari dal 1994 al 2007, è stato chiesto di esprimere la sua opinione sull’impegno della Ferrari nei confronti di una coppia di giovani piloti, il francese ha ricordato che nelle corse non è importante l’età, ma trovare la combinazione vincente. Questa è: piloti, auto e attrezzature.

“Il motorsport è una combinazione di uomo, macchina e attrezzatura. L’unica combinazione che può funzionare è quella che unisce tutto per vincere. Senza uno di questi elementi, gli altri non funzionano, l’abbiamo già visto”, ha detto Todt nelle osservazioni per il quotidiano italiano Corriere della Sera. Più di un decennio fa dall’ultimo titolo Ferrari, Todt ricorda che tra l’era dominante di Schumacher e ora, la Scuderia è sempre mancata di qualcosa. Negli anni di Fernando Alonso e Sebastian Vettel, sottolinea che la colpa era chiaramente della macchina.

” Senza la macchina, né Alonso né Vettel hanno vinto. Sebastian ha vinto quando aveva una macchina competitiva alla Red Bull. La stessa cosa è successa con Schumacher. Quando è arrivato in Ferrari nel 1996, ha dovuto aspettare fino al 2000 per ottenere il titolo. Puoi avere il talento. Ma se non hai i mezzi, le attrezzature e l’affidabilità, non puoi farlo. Devi mettere tutto insieme “, ha ricordato.

Raggiungere la cima è un processo che richiede tempo e Todt ricorda di aver subito anche quell’attesa prima dell’età d’oro di Schumacher, negli anni prima del primo titolo di Michael con la Ferrari. Il presidente della FIA ritiene che siano necessari circa tre o quattro anni per costruire una squadra vincente.

“Nel 1997 abbiamo perso nell’ultima gara, anche nel 98 e 99, ma almeno abbiamo conquistato il campionato costruttori. Poi sono arrivati ​​i buoni anni. Se non abbiamo avuto successo prima è perché non avevamo la combinazione giusta”, ha spiegato.

L’altro grande problema che è stato messo sul tavolo con la firma di Sainz riguarda la gerarchia. Dalla Scuderia assicurano che non ci sarà un primo e un secondo pilota. Todt ritiene che l’ordine sarà dettato dagli stessi piloti e che sarà visto nei loro risultati dopo le prime quattro o cinque gare.

“Chiedi a Binotto, non a me. Numero uno, numero due … Chiunque sia in vantaggio dopo quattro o cinque gare stabilirà la gerarchia. È così per tutte le squadre”, ha detto Todt. Todt ha anche parlato della scissione tra Sebastian Vettel e la Ferrari. Il francese sottolinea il talento del quattro volte campione e si aspetta che continui in F1 entro il 2021, anche se non ha ancora un posto.

“Non ho voglia di giudicare. Sto solo dicendo che è un pilota di grande talento e che non ha ancora una macchina entro il 2021. Spero per lui e per la F1, che l’avrà”, ha sottolineato. Todt fa parte del circolo molto piccolo che può visitare Michael Schumacher e assicura che prega sempre per una sua ripresa. “Certo, prego sempre per lui ” , ha detto per finire.

