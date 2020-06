La Ferrari pubblica “Le Grand Rendez-Vous” con Charles Leclerc e SF90 Stradale

Qualche settimana fa, la gente di Monaco, inclusi alcuni piloti di F1, è stata improvvisamente svegliata dal rumore del motore di una Ferrari che andava a tutta velocità. Sfortunatamente nessun Gran Premio, ma le riprese di un cortometraggio della Ferrari, con Charles Leclerc e la SF90 Stradale. Monaco è stata una città fantasma persino più del solito negli ultimi mesi a causa del blocco causato dal coronavirus COVID-19 e la Ferrari decise ad un certo punto di usare queste strade vuote. Il risultato è il video “Le Grand Rendez-Vous”.

Ecco il video di Ferrari “Le GRand Renderz-Vous girato a Monaco

Il video è ispirato al famoso ‘C’etait un rendezvous’ del regista francese Claude Lelouch. Questo cortometraggio del 1976 mostra le immagini a bordo di (presumibilmente) una Ferrari 275 GTB, che corre per le strade di Parigi all’alba. Un’immagine rivoluzionaria e impressionante al momento. In realtà, Lelouch ha usato la sua Mercedes per girare le immagini, ma ciò non ha impedito alla Ferrari di farlo di nuovo. Oltre alle splendide immagini della nuova SF90 Stradale, il video offre anche una buona visione del circuito del Grand Prix se non è stato costruito per la gara.

