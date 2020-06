Leasing: il settore ritorna a crescere dopo il lockdown

Il settore del leasing automobilistico sta registrando un rapido tasso di recupero in seguito al crollo registrato nei mesi scorsi a causa dell’emergenza coronavirus che ha bloccato l’intera industria dell’automotive.

Un’indagine condotta da Leasing.com riporta che da metà maggio le richieste sono tornate a salire e sono in linea con quelle registrate nel 2019. Soltanto il mese scorso, le richieste sono cresciute dell’812%.

Leasing: le richieste sono tornate a crescere nel Regno Unito vista la fine del lockdown

I dati forniti dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) hanno rivelato che il mercato automobilistico del nuovo è diminuito del 97,3% durante il blocco di aprile. I veicoli elettrici sono risultati di particolare interesse per gli acquirenti, con richieste in aumento del 148% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Prima dello scoppio della pandemia, il leasing di veicoli elettrici ha dimostrato di aver superato di quasi il doppio il mercato delle auto nuove grazie ad alcune promozioni allettanti sulle Renault Zoe e Tesla Model 3 che continuano a catturare l’interesse dei consumatori.

Il passaggio verso i veicoli elettrici durante il coronavirus non si è limitato soltanto al leasing. Secondo i dati forniti dalla SMMT, infatti, la Tesla Model 3 è stata l’auto più venduta nel Regno Unito a maggio. Quello delle auto elettriche è stato l’unico segmento ad aver registrato una crescita durante il mese.

Da notare che Volvo ha registrato un aumento di interesse e ha esaurito la maggior parte delle sue offerte in stock nel corso del mese. Dave Timmis, amministratore delegato di Leasing.com, ha dichiarato: “Volvo ha utilizzato tutti gli strumenti che forniamo al massimo delle loro potenzialità. Ad esempio, è stata inviata una richiesta alle 18:15 ed entro un’ora è stato approvato il leasing e il veicolo è stato ordinato. I clienti adorano il tipo di praticità e semplicità che offre Leasing.com“.