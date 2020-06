Verstappen applaude alla firma di Sainz da parte della Ferrari

Max Verstappen dice che aver firmato per la Ferrari per la stagione 2021 è una grande opportunità per Carlos Sainz di andare lontano in Formula 1. Verstappen pensa che Sainz abbia un’ottima opportunità di dare qualcosa di cui parlare nei prossimi anni nella parte alta della categoria. Dopo una buona carriera nella zona centrale della griglia, pensa che il pilota spagnolo abbia guadagnato il diritto di competere con i “galli” della categoria. D’altra parte, è stato sorpreso di leggere che Vettel non avrebbe continuato alla Ferrari alla fine di questa stagione. Era una notizia che non vedeva affatto arrivare, e ha molti dubbi su ciò che il pilota tedesco farà per il futuro.

“Mi aspettavo che Sebastian fosse un pilota Ferrari per un altro anno o due, ma alla fine la Ferrari ha preso quella decisione. Naturalmente, è una grande opportunità per Carlos Sainz . Ora è il momento di vedere cosa farà finalmente Sebastian”, ha detto Verstappen in un’intervista per Sky Sports Germany.

Lo stesso Verstappen aveva già commentato giorni prima che la firma di Sainz da parte della Ferrari fosse ufficiale, cosa che immaginava. Il pilota olandese ha ritenuto che la migliore scommessa attualmente per la Scuderia fosse quella del pilota spagnolo, che gareggerà con la McLaren nel 2020 prima di fare il salto con la macchina rossa l’anno prossimo.

Verstappen e Sainz sono stati compagni di squadra nella stagione 2015 – e parte del 2016 – alla Toro Rosso. Da allora, non hanno più gareggiato con team dello stesso livello. Nel 2021 i due saranno con un’auto con garanzie di combattere nella zona alta, così potremmo vedere una nuova rivalità sportiva tra due piloti che si conoscono già molto bene.

Ti potrebbe interessare: Minardi ignora Verstappen e Leclerc: “Alonso per me il miglior pilota”