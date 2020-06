Minardi ignora Verstappen e Leclerc: “Alonso per me il miglior pilota”

Gian Carlo Minardi è un fan di Fernando Alonso, ma secondo l’italiano, per il due volte campione del mondo sarebbe saggio a non tornare in Formula 1. Minardi pensa che il pilota 38enne dovrebbe continuare la sua carriera altrove perché non ci sono buoni posti disponibili più al vertice del motorsport. Nel podcast di RadioBox Minardi suggerisce che Alonso è al di sopra di piloti di talento come Max Verstappen e Charles Leclerc. “Fernando è ancora il miglior pilota per me, insieme a Lewis Hamilton “, afferma. “Penso che potrebbe ancora sfidare Lewis alla pari. In un certo senso ha una visione delle corse che nessun altro ha al momento in Formula 1”.

Alonso è stato associato alla Renault nelle ultime settimane. Lì potrebbe eventualmente succedere a Daniel Ricciardo, che andrà alla McLaren nel 2021, ma Minardi non pensa che Alonso dovrebbe unirsi al team della fabbrica francese per un terzo periodo. “Farebbe un errore” , ha detto il fondatore del vecchio team Minardi. ” Ha 38 anni, quindi può solo andare in una squadra di alto livello per dimostrare quanto sia bravo ancora. Sfortunatamente, non ci sono posti disponibili.”

Negli ultimi anni Alonso ha guidato nel WEC, nel Dakar Rally e nell’IndyCar. Uno degli obiettivi del 32 volte vincitore del Grand Prix è vincere la Triple Crown per la quale deve solo vincere la Indy500. Minardi ritiene che Alonso dovrebbe continuare a concentrarsi su tali obiettivi. ” Se fossi in lui farei qualcos’altro (diverso dalla Formula 1, ndr). Se fossi io non tornerei alla Formula 1 “, conclude.

