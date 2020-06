Ferrari 330 GTC: uno dei soli 598 esemplari proposto all’asta

In occasione del Salone di Ginevra del 1966, Ferrari ampliò la gamma 330 con una nuova coupé/turismo che prese il posto della 250 GT/L Berlinetta Lusso. La Ferrari 330 GTC è stata costruita su una piattaforma lunga 2400 mm ed era equipaggiata dal motore V12 Colombo da 4 litri.

In aggiunta, troviamo una trasmissione transaxle per ridurre il peso e aiutare la distribuzione dello stesso. La Tipo 592 è stata rivestita con una nuova carrozzeria ideata da Pininfarina che combinava elementi della 500 Superfast e della 275 GTS. Se ciò non bastasse, la GTC è una vettura particolarmente rara in quanto costruita in soli 598 esemplari fino al 1968.

Ferrari 330 GTC: RM Sotheby’s sta proponendo all’asta un bellissimo esemplare del 1967

Attraverso un’asta online, RM Sotheby’s sta proponendo in vendita il 271º esemplare dei 598 costruiti con telaio n°10211. Questa vettura ha beneficiato di un singolo proprietario che l’ha tenuta per ben 33 anni. Secondo l’esperto Marcel Massini, questa Ferrari 330 GTC è stata rifinita in fabbrica nella colorazione Rosso Cina abbinata a degli interni in pelle Nero Franzi. Si tratta di un esemplare dotato di specifiche europee con cerchi Borrani.

Il telaio n°10211 uscì dalla fabbrica di Maranello nel luglio del 1967 e consegnato a un famoso importatore tedesco. Qualche mese dopo dello stesso anno, l’auto fu venduta al suo primo proprietario, un appassionato tedesco. Verso la metà degli anni ‘70, la 330 GTC fu esportata in Svizzera mentre nell’87 fu acquistata dal padre dell’attuale proprietario, come confermato da un contratto di vendita registrato.

Durante i 33 anni la sportiva è stata regolarmente revisionata e negli ultimi anni ha ricevuto nuovi freni, sospensioni e batteria. Nel 1993, la carrozzeria è stata riverniciata nel suo colore originale. Purtroppo RM Sotheby’s non ha pubblicato una stima di vendita per questa Ferrari 330 GTC del ‘67 ma sicuramente parliamo di almeno sei numeri.