Canada Virtual GP: Bottas si iscrive, Leclerc e Norris no

Valtteri Bottas torna sulla griglia virtuale del Grand Prix questo fine settimana in occasione del GP del Canada. Quest’anno il finlandese parteciperà all’ultima gara virtuale di Formula 1, in cui gareggeranno solo cinque piloti della griglia attuale e spiccano le assenze di Charles Leclerc e Lando Norris. Il ritorno di Valtteri Bottas e le assenze di Charles Leclerc e Lando Norris sono state le notizie più importanti nella conferma della formazione per il Virtual GP del Canada, l’ultima gara virtuale della stagione. George Russell cercherà a Montreal di continuare la sua serie di vittorie e di proclamarsi campione per la prima volta nel mondo dei videogiochi.

Solo cinque piloti dell’attuale griglia di Formula 1 parteciperanno a questo ultimo test virtuale dell’anno. Mancano meno di un mese all’inizio della stagione in Austria, i piloti hanno già iniziato a testare vetture reali e hanno messo da parte la simulazione, come nel caso di Lando Norris e Charles Leclerc. Ovviamente Valtteri Bottas, George Russell, Alex Albon, Nicholas Latifi e Pierre Gasly si esibiranno in quest’ultima occasione.

Al momento e con una gara da percorrere, Williams è in testa al campionato con 154 punti e ha un vantaggio di 24 sulla Ferrari, che ha 130 punti. La Mercedes è terza, con 125 punti. Senza dubbio, un finale vibrante si profila per determinare chi è la squadra campione in questo campionato non ufficiale.

Ti potrebbe interessare: Leclerc, kart e paddle tennis per preparare il ritorno in Formula 1