Barrichello vede Sainz “pronto” per la sfida Ferrari

Rubens Barrichello, che ha corso per sei stagioni in Ferrari, vede Carlos Sainz “mentalmente e fisicamente preparato” ad affrontare questa nuova sfida nella sua carriera sportiva, ma ritiene vitale che lo spagnolo sappia come controllare l’ansia. Il Madrileno sarà il partner di Charles Leclerc nella Scuderia Ferrari dal 2021 , e non è un segreto che la pressione per correre a Maranello sia massima. Barrichello vede Carlos preparato, anche se gli dà alcuni consigli per controllare l’ansia.

“È preparato mentalmente e fisicamente”, ha dichiarato Barrichello per la rivista britannica Autosport. “Ma dovrà controllare l’ansia. Sarà ansioso di andare avanti. Il mio suggerimento è che faccia delle cose per controllare la sua mente.” “La meditazione è stata un successo importante per me, per mantenere bassa l’ansia. Questo è ciò che consiglierei. Quando lavori sul tuo futuro, diventi ansioso. La meditazione di lavoro è, per me, il modo di vivere nel presente “, ha aggiunto.

D’altra parte, il brasiliano è stato sorpreso dalla precarietà dell’apertura del mercato dei trasferimenti per la prossima stagione. La stagione 2020 non è ancora iniziata e c’è già stata una “danza” di sedili. Rubens ritiene che per Vettel e Sainz sarà difficile far parte di squadre con una “data di scadenza” per loro.

“Mi sembra folle che già annuncino quale sarà il loro futuro, e poi hanno ancora un anno davanti a loro. È un po’ difficile per il controllo mentale. È davvero difficile per te essere dove senti di non appartenere più”, ha aggiunto. “Dato che non avevamo notizie, è stato fantastico per i fan. Mi sembra divertente, perché la F1 è sempre stata la prima ad annunciare cose per le quali non sei preparato”, ha concluso Rubens Barrichello.

