Ford: “Il nuovo Bronco sarà di gran lunga superiore alla Jeep Wrangler”

La Jeep Wrangler presto avrà un nuovo temibile concorrente. Ci riferiamo alla nuova Ford Bronco che a breve dovrebbe essere rivelata dalla casa automobilistica americana. A proposito di questo modello, oggi vi segnaliamo le sorprendenti dichiarazioni effettuate da Jim Farley, uno dei massimi dirigenti della Ford Motor Company, durante la campagna di lancio della nuova Ford Bronco. Farley ha assicurato che il nuovo SUV di Ford sarà “un prodotto di gran lunga superiore a Jeep Wrangler”.

La nuova Ford Bronco sarà superiore a Jeep Wrangler? Secondo Jim Farley decisamente

È logico che le aziende esaltino il valore e i punti di forza dei prodotti che commercializzano, ma nel settore automobilistico è insolito che un dirigente faccia esplicito riferimento a uno dei suoi concorrenti durante il lancio di un nuovo modello. Come regola generale, i dipartimenti di marketing dei produttori utilizzano espressioni come “i suoi diretti concorrenti” o “il resto dei modelli nel segmento”, ma di solito non citano mai apertamente e alla lettera tutti i modelli concorrenti.

Ecco perché queste dichiarazioni pubbliche di Jim Farley sono così sorprendenti. Queste probabilmente hanno lo scopo di aumentare ulteriormente le aspettative per il lancio del modello, la cui data di rilascio è stata già confermata con un teaser pochi giorni fa. Vedremo dunque se realmente questo modello potrà dare fastidio sul mercato ad un veicolo tanto acclamato in special modo in Nord America come Jeep Wrangler.

