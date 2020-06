Marko: non ho dimenticato l’accordo segreto tra FIA e Ferrari

Dopo una lunga indagine sulla legalità dei motori Ferrari 2019, la FIA ha deciso di chiudere il caso con un accordo segreto con il produttore italiano. Questo risultato è stato annunciato alla fine della seconda settimana di test a Barcellona e le altre squadre erano furiose. Quella storia deve ancora essere risolta.

Nella settimana dopo l’ultimo giorno di prove sul Circuit de Catalunya, la Formula 1 non parlava quasi di altro. Cosa c’era nell’accordo segreto tra la FIA e la Ferrari e come è possibile che in questo caso sia permessa una mancanza di trasparenza? Queste erano le due domande principali prevalenti anche con le altre squadre.

Poco dopo la notizia è stata completamente rilevata dalla crisi del coronavirus e da tutte le sue conseguenze. Tuttavia, ora che la stagione sta finalmente per iniziare, la discussione sull’accordo segreto tra la FIA e la Ferrari può essere riavviata. Helmut Marko, tra gli altri, non ha ancora finito.

“Alla fine, purtroppo, abbiamo dovuto affrontare altre cose a causa del Coronvirus. Ma ciò non significa che non torneremo a parlare con la FIA e la Ferrari quando tutto tornerà alla normalità” , ha detto l’austriaco della Red Bull Racing. contro Sport1.de .Marko può contare sul supporto rispettivamente di Cyril Abiteboul e Andreas Seidl di Renault e McLaren. Sostengono che la questione non è stata ancora risolta e sperava in una maggiore trasparenza.

