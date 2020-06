Alesi: “Sainz è una scelta molto intelligente per la Ferrari”

Jean Alesi celebra la firma della Ferrari di Carlos Sainz. L’ex pilota della Scuderia mette in evidenza le capacità dello spagnolo e pensa sia il partner perfetto per Charles Leclerc. D’altra parte, crede che Sebastian Vettel abbia ragione a lasciare Maranello. Alesi pensa che la Ferrari abbia fatto un’ottima scommessa per il futuro con Carlos Sainz. L’ex pilota della Scuderia condivide la scelta a cui Mattia Binotto ha optato e pensa che sia una mossa di maggior successo, soprattutto per il talento che lo spagnolo ha mostrato finora.

“ Sainz è una scelta molto intelligente, un ottimo pilota con una famiglia ben consolidata nel mondo dei motori, a cui il successo non è andato alla testa. Inoltre, ha già guidato per team come Renault e McLaren” Alesi ha dichiarato in dichiarazioni per il quotidiano italiano La Gazzetta dello Sport. “Charles Leclerc non può sopportare il peso della Ferrari da solo sulle sue spalle, ha bisogno di un compagno di squadra che sia veloce e che non faccia politica all’interno della squadra”, ha continuato.

Jean ha anche espresso la sua opinione sulla partenza di Sebastian Vettel dalla Ferrari. Alesi applaude alla sua decisione, ritenendo che sia la cosa più conveniente se non vuole perdere la reputazione di campione che è stato costruita nel corso degli anni. Il francese ritiene che, proprio come voleva nel suo ultimo anno con la Ferrari, Vettel vorrà vincere a Monza quest’anno.

“Non ha funzionato e ha fatto bene ad andarsene perché altrimenti rischiava di mettere a repentaglio la sua reputazione che è stata costruita con i tuoi quattro titoli mondiali. Quando ho saputo nel 1995 che avrei smesso di essere un pilota Ferrari, avevo un solo desiderio: ringraziare i fan. Volevo farlo a Monza, sapevo di avere una Ferrari forte “, ha ricordato per finire.

Alesi spera che Vettel possa raggiungere ciò che non è riuscito a fare, vincere a Monza nel suo ultimo anno con la Ferrari. Sebbene Jean avesse tutto da battere, a otto giri dalla fine ha dovuto ritirarsi a causa di un problema con una gomma.

