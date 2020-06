Michael Schumacher sarà presto sottoposto a trasfusione di cellule cardiache

Michael Schumacher subirà presto una trasfusione di cellule cardiache, riferisce Contro Copertina. L’obiettivo dell’operazione sarebbe quello di rigenerare il sistema immunitario del sette volte campione del mondo. Michael Schumacher – il pilota di Formula 1 di maggior successo di tutti i tempi – è stato coinvolto in un grave incidente sugli sci nelle Alpi francesi nel dicembre 2013, subendo gravi danni al cervello e poi cadendo in coma. Da allora, poco è stato detto sulle condizioni dell’ex pilota. Tuttavia, secondo gli aggiornamenti sparsi, il sette volte campione del mondo ha riacquistato conoscenza da qualche tempo e vive con la sua famiglia a Gland vicino al Lago di Ginevra, in Svizzera. Qui, la leggenda tedesca delle corse continuerebbe a lavorare sodo per la sua ripresa e ha già incontrato una serie di vecchi conoscenti del mondo delle corse.

Secondo il quotidiano italiano Contro Copertina, Schumacher subirà presto una trasfusione di cellule cardiache. Si dice che il professore di cardiologia Philippe Menasche – che secondo quanto riferito ha anche visitato la leggenda della Formula 1 l’anno scorso – sia responsabile della trasfusione: “L’obiettivo è rigenerare il sistema immunitario di Michael”. Il Neurochirurgo Dr. Acciari aggiunge che Schumacher soffre di atrofia muscolare, decalcificazione delle ossa e osteoporosi – una diminuzione della massa muscolare.

Il risultato del trattamento non sarebbe quindi prevedibile: “Negli ultimi vent’anni la scienza ha fatto passi da gigante nel campo dei trattamenti con cellule staminali”, afferma Acciari. “Ma ciò non cambia il fatto che sappiamo ancora molto poco del cervello umano. Non siamo in grado di dire quali saranno i risultati del trattamento”, conclude. Non è noto esattamente quando verrà eseguita la trasfusione.

