Ferrari F8 Tributo diventa più potente, bassa e veloce grazie a Novitec

La maggior parte delle volte, le supercar prodotte da Ferrari sono già potenti e abbastanza veloci già da quando lasciano lo stabilimento di Maranello, quindi non richiedono ulteriori modifiche. Eppure ci sono alcune società di tuning che preferiscono migliorare le prestazioni delle vetture del cavallino rampante, raggiungendo dei risultati davvero sorprendenti.

Ad esempio, il famoso tuner tedesco Novitec ha annunciato un kit di messa a punto ad alte prestazioni per la nuova Ferrari F8 Tributo il quale introduce diversi miglioramenti hardware. Tuttavia, la società di tuning ha dichiarato che il kit di miglioramento aerodinamico è attualmente ancora in fase di sviluppo ma gli aggiornamenti per il motore e alcune altre parti sono già pronte e sembrano fare la differenza.

Ferrari F8 Tributo: Novitec presenta alcune parti personalizzate per la supercar V8

Secondo Novitec, l’aggiunta di due moduli di controllo e una nuova mappatura per il motore V8 biturbo da 3.9 litri permettono alla F8 Tributo di sviluppare 67 CV e 112 nm di coppia in più rispetto ai numeri di serie. Ciò significa che la potenza totale dovrebbe essere di 787 CV e 882 nm.

L’aumento delle prestazioni si riflettono a loro volta nel tempo di accelerazione e nella velocità massima. Infatti, la Ferrari F8 Tributo by Novitec ora è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e di raggiungere una velocità di punta superiore ai 340 km/h. La supercar originale è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e raggiungere i 340 km/h.

A livello meccanico, il tuner ha in mente di equipaggiare la vettura con delle molle sportive per abbassare la sua altezza di 35 mm, oltre ad implementare un sistema di sollevamento anteriore e un impianto di scarico aggiornato. A livello estetico, invece, abbiamo dei nuovi cerchi da 21″ e 22″ avvolti in pneumatici Pirelli P Zero.

In ogni caso, è possibile scoprire la lista completa delle componenti personalizzate sviluppate da Novitec per la Ferrari F8 Tributo a questo link. Ogni parte può essere acquistata separatamente o come parte di un pacchetto più grande.