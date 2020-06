FCA: ecco come sono andate le vendite in Messico a maggio 2020

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha pubblicato nelle scorse ore i risultati di vendita ottenuti a maggio 2020. Nonostante l’emergenza coronavirus, il gruppo automobilistico italo-americano ha registrato delle vendite triplicate delle Dodge Durango e Neon rispetto a maggio 2019.

Per coloro che se lo stanno chiedendo, la Neon è ancora viva e vegeta nel mercato messicano e in quello del Medio Oriente. Complessivamente, FCA Mexico è riuscito a vendere 2437 esemplari a maggio 2020. Ram si è piazzata in prima posizione con 1377 unità vendute. I furgoni della gamma ProMaster hanno triplicato le immatricolazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

FCA: il braccio destro messicano ha venduto 2437 veicoli durante tutto il mese scorso

Le vendite di Ram 1500 e 1500 Classic sono state di 626 unità mentre il Ram 700 è stato venduto 313. Del ProMaster Rapid, invece, il braccio destro messicano di FCA ha registrato vendite per 212 esemplari.

Passando a Jeep, la casa automobilistica statunitense è riuscita a vendere complessivamente 426 unità durante tutto il mese scorso. Al primo posto abbiamo l’iconica Jeep Wrangler con 152 esemplari immatricolati, seguita dalla Grand Cherokee con 91 unità. Al terzo posto c’è il pick-up Gladiator con 76 esemplari.

Per quanto riguarda Dodge, il brand ha consegnato in tutto il Messico 432 unità durante tutto il mese. La leader delle vendite del marchio è stata la Dodge Attitude con 229 esemplari immatricolati. Fiat è riuscita a vendere 183 unità durante maggio. In particolare, la Fiat Mobi è stata la bestseller del brand italiano mentre al secondo posto c’è la Uno con 50 unità vendute.

Infine, Chrysler ha venduto 15 esemplari mentre Alfa Romeo solo 4. Da notare che il Biscione ha introdotto una nuova applicazione chiamata Alfa Romeo VR 3D che consente di configurare Giulia e Stelvio.