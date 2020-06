Dodge Challenger si trasforma in una muscle car elettrica in questo render

Nelle ultime settimane sono emerse in rete diverse indiscrezioni riguardo l’arrivo di diverse muscle car elettriche nei prossimi anni. La scattante accelerazione che si ottiene grazie al motore elettrico e il peso che bisogna inevitabilmente aggiungere per dare un’autonomia decente ai veicoli elettrici sono in realtà delle caratteristiche che si abbinano perfettamente alle muscle car.

Almeno fino ad ora, Dodge, Chevrolet e Ford non sono riuscite a portare un veicolo del genere. General Motors, invece, sta lavorando su un successore spirituale dell’Hummer H1-H3 che combinerà pick-up ed elettrico in un unico modello.

Dodge Challenger: un render anticipa la griglia delle future muscle car elettriche

Detto ciò, SuperRendersCars ha pubblicato su Instagram un progetto digitale che ci mostra una Dodge Challenger elettrica con la famosa griglia frontale di Hummer. Questo render ci dà un assaggio del tipo di griglia che dovremo aspettarci sulla futura elettrica.

Da notare che l’artista digitale ha lasciato la grossa presa d’aria sul cofano motore che potrebbe avere lo scopo di raffreddare il motore elettrico in seguito a una gara di accelerazione. Non possiamo immaginare, infatti, una muscle car senza estrattore, prese d’aria e pneumatici larghi fumanti.

A parte la griglia, il progetto di SuperRendersCars ci mostra una Dodge Challenger praticamente stock con le linee da coupé a due porte, i cerchi neri multirazza, il grosso impianto frenante ecc.