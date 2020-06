Fiat Ducato Shadow Edition debutta in UK in soli 100 esemplari

Oltre a presentare il modello di produzione del furgone elettrico E-Ducato un paio di giorni fa, la casa automobilistica torinese ha deciso di introdurre un’edizione speciale della variante con motore a combustione interna chiamata Fiat Ducato Shadow Edition.

Molto probabilmente, durante la progettazione di questa limited edition, Fiat stava pensando a perché gli utenti dei veicoli commerciali non possono avere qualcosa di speciale. Il Ducato Shadow Edition è una versione in edizione limitata della variante a passo lungo del furgone che arriva nel Regno Unito in soli 100 esemplari.

Fiat Ducato Shadow Edition: 100 esemplari per questa esclusiva edizione

Esternamente, il veicolo dispone di una carrozzeria rivestita in una nuova colorazione grigia, oltre a cerchi in lega neri, sensori di parcheggio e paraurti anteriore verniciato, tutte caratteristiche offerte di serie. All’interno, il Fiat Ducato Shadow Edition dispone di una radio DAB con display da 7 pollici, aria condizionata completa e supporto Apple CarPlay e Android Auto.

Oltre alle esclusive aggiunte dedicate alla Shadow Edition, il furgone commerciale viene fornito con tutte le caratteristiche disponibili per l’allestimento standard come la porta di carico laterale, gli specchietti con funzione di riscaldamento e regolazione elettrica, il controllo elettronico della stabilità e così via.

Sotto il cofano del Ducato Shadow Edition è presente un motore Multijet II da 2.3 litri capace di sviluppare una potenza di 140 CV che, secondo i dati forniti dal marchio italiano, promette fino a 17,39 km/l di consumo di carburante ed emissioni di CO2 fino a 183 g/km. Il Fiat Ducato Shadow Edition è disponibile su ordinazione nel Regno Unito al costo di 32.800 sterline + IVA (36.750 euro).