Allison: “Non è facile immaginare Vettel in Mercedes”

James Allison dubita che Mercedes farà firmare Sebastian Vettel. Il direttore tecnico di Mercedes fa fatica a credere che una simile mossa possa avvenire, nonostante le molte voci che collegano il quattro volte campione alla casa delle frecce d’argento. In primo luogo, James Allison sottolinea la fortuna che hanno nell’avere due piloti della statura di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e dice che vede poche opzioni per Sebastian Vettel di firmare per la squadra tedesca, nonostante il fatto che alcune voci suggeriscano che Daimler – la casa madre di Mercedes – li spinge ad assumerlo.

Uno dei dibattiti che sorge per pensare a questa ipotetica firma è la tensione che vi sarebbe se Sebastian sostituisse Bottas. Avere due galli nello stesso pollaio, secondo Horner, darebbe alla direzione un grosso mal di testa. Tuttavia, Allison ritiene che, sebbene la mossa sia improbabile, Seb e Lewis troverebbero un modo per lavorare insieme senza danneggiare la squadra.

“Se accadesse, penso che entrambi troverebbero un modo per farlo funzionare. Lewis è un pilota fenomenale e Sebastian è stato anche il protagonista di parecchie buone prestazioni. Sono sicuro che la professionalità di entrambi lo farebbe funzionare”, ha detto. Vedremo se il direttore tecnico della Mercedes avrà avuto ragione.

