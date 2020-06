Ricciardo non è abbastanza veloce per la Ferrari?

La Ferrari ha scelto questa primavera di ingaggiare Carlos Sainz per il 2021. Di conseguenza, non solo Sebastian Vettel deve cercare un’altra squadra, ma le porte di Maranello sono rimaste chiuse anche per Daniel Ricciardo che in un primo momento sembrava il favorito a sostituire il tedesco. Secondo il giornalista di sport automobilistici Joe Saward questo è comprensibile. Saward ha già fatto sapere che è incantato dalla scelta di Sainz. Secondo il britannico, Sainz ha dimostrato alla Toro Rosso di essere quasi veloce come Max Verstappen, ma è anche un po’ più attento e quindi riesce spesso a raggiungere il traguardo. Un candidato ideale per il ruolo di secondo pilota accanto a Charles Leclerc.

Ma anche Ricciardo non ha fatto male accanto a Verstappen alla Red Bull Racing. Tuttavia, l’australiano era già un pilota esperto quando Verstappen si è unito al team e la differenza tra i due divenne effettivamente sempre più grande alla Red Bull negli anni seguenti. Saward pensa che Ricciardo non sia abbastanza buono per questo. “Personalmente, preferisco Sainz a Ricciardo, anche se ha un aspetto più umano, qualcosa che la Ferrari potrebbe sicuramente usare. Ma si tratta solo di numeri e i numeri che non mentono. Da ciò puoi concludere che Ricciardo non è veloce come Verstappen “, ha detto il giornalista di motori nel Missed Apex Podcast.

Ricciardo ha quindi cercato rifugio presso la McLaren, una decisione di cui secondo Saward potrebbe ancora pentirsi. Pat Fry, responsabile della risurrezione della McLaren negli ultimi anni, partirà per la Renault. Inoltre, la Renault F1 ha ancora le tasche più profonde del team inglese avendo alle spalle una casa automobilistica importante.

