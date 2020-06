Dodge WC-57 appartenuta al generale Patton andrà all’asta

In questo articolo vi proponiamo qualcosa di diverso da ciò che siamo abituati a vedere nel mondo delle aste automobilistiche. Abbiamo di fronte una Dodge WC-57 del 1944 davvero particolare poiché ha occupato un posto significativo nella storia. Il veicolo è stato appositamente modificato per essere utilizzato dal generale George Patton durante la Seconda Guerra Mondiale.

Proprio questa vettura verrà proposta all’asta senza riserve da Worldwide Auctioneers in occasione della Americana Festival & Auction ad Auburn (nell’Indiana) in programma dal 12 al 13 giugno. Questa WC-57 molto speciale viene fornita con una storia ben documentata che risale agli anni ‘50, quando fu acquistata da un collezionista in Belgio. Alla fine, il veicolo fu messo in mostra in un museo.

Dodge WC-57: la vettura guidata dal generale George Patton durante la Seconda Guerra Mondiale verrà messa all’asta

Nel 2000, la Dodge WC-57 fu acquistata da Dean Kruse e portata negli Stati Uniti dove fu esposta per diversi anni presso il Kruse Foundation WWII Victory Museum. Per quanto riguarda il mezzo stesso, dispone del telaio n°81684857.

Sotto il cofano è presente un motore a sei cilindri in linea da 3.77 litri (230ci), la trazione integrale con quattro ruote motrici e una mitragliatrice Browning calibro 30 (per scopi decorativi) sul lato passeggero. Come anticipato qualche riga fa, questa WC-57 è stata personalizzata per il generale Patton poiché abbiamo un rivestimento armato, una sirena e tanto altro ancora.

Il generale prestò servizio nelle campagne nordafricane ed europee durante la Seconda Guerra Mondiale, conquistando la fama per le sue azioni in Normandia e per l’offensiva delle Ardenne nel dicembre del 1944. La sua Dodge WC-57 del ’44 verrà proposta all’asta il 13 giugno senza riserva e permetterà al fortunato acquirente di possedere un’incredibile pezzo di storia.