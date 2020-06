Locauto annuncia due importanti novità per il noleggio auto a breve termine

Locauto, una delle aziende italiane più famose nel settore del noleggio auto, ha annunciato nelle scorse ore due interessanti novità che sicuramente saranno apprezzate dai suoi clienti. La prima riguarda l’introduzione delle tariffe 6 e 12 ore mentre la seconda è l’eliminazione del deposito cauzionale per i clienti diretti.

Con l’obiettivo di incentivare il noleggio a breve termine, Locauto ha sviluppato due nuove formule di noleggio dedicate ai clienti che hanno la necessità di viaggiare e spostarsi per meno di 24 ore, sfruttando una flotta di vetture completamente igienizzate e soprattutto come alternativa ai mezzi di trasporto pubblici oppure ad altri servizi come taxi, treni e car sharing.

Locauto: arriva il noleggio auto a 6 e 12 ore

Le due nuove formule di noleggio auto a breve termine ideate da Locauto permettono anche ai nuovi clienti di conoscere come funziona ed accedere in maniera rapida e sicura a un servizio che prevede l’utilizzo solo di auto sempre igienizzate. In questo modo, vengono semplificate parecchio le esigenze di mobilità cittadina ed extraurbana.

Come anticipato nelle scorse righe, la società italiana di noleggio auto ha voluto eliminare il deposito cauzionale su tutti i noleggi per i clienti che sfrutteranno i canali di prenotazione diretti come applicazione, sito Internet, banco di noleggio e centro prenotazioni.

Raffaella Tavazza, vicepresidente di Locauto, ha voluto commentare queste due importanti novità affermando: “Una scelta sicuramente distintiva nel nostro settore che l’azienda ha deciso di adottare per supportare concretamente i clienti in una fase molto delicata anche dal punto di vista economico, alleggerendo il peso che il deposito cauzionale comporta e che punta principalmente sul rapporto di fiducia e vicinanza instaurato con i nostri clienti”.

Tavazza ha concluso affermando: “In attesa delle prossime scadenze relative alla riapertura della mobilità interna al Paese e di quella proveniente dall’estero, siamo fiduciosi che tutte le azioni introdotte da Locauto, potranno agevolare una ripresa graduale della mobilità da parte dei nostri attuali e futuri clienti, grazie a servizi di noleggio sicuri e personalizzati“.