Tre auto Fiat sono nella top ten delle auto più vendute in Brasile a maggio

Il secondo mese intero di isolamento sociale in Brasile ha portato uno scenario preoccupante come quello di aprile nelle vendite di auto nuove e di veicoli commerciali leggeri. Il calo è stato del 75,81% rispetto a maggio dell’anno scorso. Ma nel mezzo di questo scenario catastrofico, ci sono quelli che celebrano (per quanto possibile). Fiat ha visto il suo vecchio pickup Strada in un luogo che persino il più ottimista del gruppo FCA non avrebbe potuto immaginare: era la terza auto più venduta in Brasile, con 1.983 immatricolazioni. La nuova generazione del pickup sarà lanciata il 26 giugno. Ma il motivo della celebrazione della Fiat non si ferma qui.

In Brasile Fiat festeggia il piazzamento di 3 modelli nella top ten delle auto più vendute a maggio 2020

Anche la berlina compatta Argo è risultata essere la quinta auto più venduta nel paese, con 1.768 unità immatricolate, mentre l’altro pickup Toro si è piazzato in ottava posizione, con 1.662 vendite. Da segnalare inoltre il buon posizionamento di Jeep Renegade che il mese scorso in Brasile è risultato essere il secondo SUV più venduto con 1.293 unità, risultando in questo modo come la 15esima auto più venduta nella classifica generale.

