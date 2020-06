Dodge SRT33: un esemplare custom del 1933 è in vendita

Nel mondo delle build personalizzate, le muscle car sono di solito le auto da collezione più ambite. Ci sono però alcuni esemplari là fuori, non appartenenti a questo segmento, che meritano comunque i riflettori. Esempi sono le auto degli anni ‘30.

Anche se sono pochi i collezionisti di questo particolare segmento, abbiamo diversi classici che potrebbe non essere così diffusi come le muscle car o qualsiasi altro segmento ma a volte sono più spettacolari. Un esempio è la Dodge del 1933 che vi proponiamo in questo articolo che è stata soprannominata Dodge SRT33.

Dodge SRT33: dei negozi specializzati in personalizzazione danno vita a questo speciale esemplare

Per renderla parecchio attraente, un gruppo di negozi specializzati in personalizzazione si sono riuniti e ognuno di loro ha lavorato su una parte diversa della vettura. Il telaio, con sospensioni anteriori Mustang II e posteriori a quattro bracci, è opera di The Roadster Shop.

Il corpo, caratterizzato da una vernice metallica marrone dorato, è stato lavorato da Customs by Kilkeary. L’abitacolo, realizzato secondo i suoi produttori per assomigliare a ciò che solitamente si trova all’interno di una Bentley, è costituito da sedili personalizzati Smith con tanto di pelle, legno pregiato e finiture personalizzate.

Su questa Dodge SRT33 hanno lavorato altri due negozi di personalizzazione: Clayton Machineworks e Paul’s Chrome Plating. L’unico dettaglio retrò mantenuto sulla vettura è il gruppo di indicatori originale.

L’aspetto elegante della SRT33 è rimasto invariato ma sotto il cofano è stato implementato un Hemi V8 da 6.1 litri collegato a una trasmissione automatica a 5 velocità. La speciale Dodge SRT33 del 1933 è disponibile all’acquisto su Maxmotive al prezzo di 172.500 dollari (153.542 euro) e, secondo il venditore, ha percorso appena 482 km.