Vettel potrebbe essere un’opzione per Mercedes se Hamilton o Bottas lasceranno il team

I campioni di Formula 1 della Mercedes non escludono le possibilità che Sebastian Vettel guidi per loro il prossimo anno perché potrebbero aver bisogno di un rimpiazzo per Lewis Hamilton o Valtteri Bottas, afferma il team principal Toto Wolff. Vettel, quattro volte campione del mondo con la Red Bull, sta lasciando la Ferrari alla fine della stagione e al momento il suo futuro è incerto. Sia Hamilton, 35 anni, sia il compagno di squadra finlandese Bottas sono a fine contratto alla fine della stagione, che dovrebbe iniziare a luglio dopo essere stato ritardato dal COVID-19 – e potrebbe vedere il britannico eguagliare il record di sette campionati di Michael Schumacher.

Wolff ha detto ai giornalisti che la Mercedes avrebbe guardato prima ai propri piloti ma che doveva essere preparata a tutto. Wolff ha detto che ad un quattro volte campione del mondo non si può dire subito di no. “Devi pensarci … abbiamo una formazione fantastica e sono molto contento sia dei nostri piloti che di George (Russell alla Williams, diplomato al programma junior Mercedes). Ma non si sa mai.

Williams la scorsa settimana ha annunciato che stavano pensando di vendere la squadra a conduzione familiare e Wolff ha detto che la Mercedes stava guardando con interesse a quella situazione e al futuro di Russell. “Oltre a ciò non è necessario scartare alcun driver”, ha aggiunto. “Questo è il motivo per cui ho detto che non voglio escludere un ingaggio di Sebastian come quattro volte campione del mondo perché chissà cosa succederà nei prossimi mesi? “Se ti avessi detto a gennaio che non avremmo corso nella prima metà dell’anno nessuno ci avrebbe creduto. Quindi, a tale proposito, stiamo solo mantenendo aperte le nostre opzioni.”

