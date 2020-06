Lancia Delta HF Integrale diventerà un’auto elettrica

Alcuni collezionisti di auto sono a proprio agio nel trasformare i loro veicoli classici in modelli completamente elettrici mentre altri considerano ciò un’eresia. I primi usano queste vetture quotidianamente e non vogliono assolutamente rinunciare a causa delle restrizioni applicate in diversi paesi del mondo contro l’inquinamento.

Questi sono probabilmente i clienti che GC Kompetition mira a soddisfare con la sua serie E-Retrofit Premium. La prima auto a ricevere questo trattamento sarà la Lancia Delta HF Integrale. L’azienda ha chiarito che la conversione in auto elettrica non modificherà in alcun modo lo spirito della vettura.

La e-Integrale, come mostrato nel render, riceverà un kit sviluppato da GCK assieme a GCK Energy, la società che appartiene anche al pilota francese Guerlain Chicherit. Verranno presentate contemporaneamente sia l’auto da rally originale che la versione elettrica. Ciò indica che molto probabilmente i due modelli condivideranno i componenti e anche le prestazioni.

Una Lancia Delta HF Integrale elettrica lenta, infatti, non riuscirebbe ad onorare la sua eredità. Considerando che la Delta Integrale sarà la prima vettura della serie E-Retrofit Premium, sicuramente arriveranno altri nomi importanti come Audi Quattro, Subaru Impreza WRC, Ford Escort RS1800, Toyota Celica Turbio e Mitsubishi Lancer Evolutiom.

I fortunati acquirenti saranno in grado di acquistare una di queste auto quando i pre-ordini partiranno ad ottobre. I veicoli saranno venduti con tutto ciò che serve per guidarli senza problemi.

GC Kompetition will present its first Electric Racing Vehicles and the first prototype of its E-Retrofit Premium series (electrification of legendary vehicles for enthusiasts) this year. Pre-orders are launched in October 2020. pic.twitter.com/h620Yxg5RC

