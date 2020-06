Fiat Chrysler: ecco come il gruppo italo americano investe anche in risorse umane

Sensibile ai problemi di lavoro, il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles nel 2015 ha creato Plant Academy, un programma pionieristico di formazione del personale nelle unità di produzione. L’avvento della “4a rivoluzione industriale”, in cui la comunicazione e la cooperazione tra uomo e macchina passa a un nuovo livello, ma anche l’era del traffico elettrificato che è ormai un fatto, porta una serie di importanti sviluppi nelle fabbriche automobilistiche. Lavorando come strumento di apprendimento e allo stesso tempo come mezzo per evidenziare i talenti e le competenze dei dipendenti, Plant Academy mira a migliorare il processo di produzione per renderlo più efficiente e sicuro per i dipendenti e l’ambiente.

La prima fase del programma Plant Academy include l’analisi dell’organizzazione e i ruoli del personale, tenendo conto di ogni individuo. I risultati dell’analisi vengono quindi valutati per attuare i programmi di formazione e istruzione più appropriati. Nella fase finale, il programma si occupa dello sviluppo delle competenze, ma anche della capacità dei dipendenti di guidare. In questo modo, emergono i talenti nascosti dei dipendenti e vengono create le condizioni per la loro promozione.

L’impianto di Melfi, che ha recentemente avviato la produzione delle versioni Plug-in Hybrid di Jeep Renegade e Jeep Compass, è una delle prime unità implementate dal programma Pant Academy di Fiat Chrysler. L’impianto di Melfi ha beneficiato notevolmente del programma, con oltre 5.000 idee e iniziative realizzate ogni anno. Alcune riguardano anche l’estetica dello spazio, con le strutture che hanno subito ampi cambiamenti, creando un ambiente di lavoro quasi futuristico. Le soluzioni, le conoscenze e le iniziative che vengono sviluppate all’interno della Pant Academy in un’unità di produzione vengono trasferite alle altre strutture del Gruppo, creando un moltiplicatore degli effetti positivi del programma.

