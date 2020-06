Dodge Ramcharger ottiene un restyling moderno con questo progetto

Le case automobilistiche continuano a portare sul mercato crossover visto che attualmente è il segmento più redditizio. A parte i modelli tedeschi, come quelli proposti da BMW, Audi, Mercedes e Porsche, il mercato avrebbe bisogno di un po’ di carattere americano, magari con il ritorno del Dodge Ramcharger.

Molti sostengono che la parte migliore del SUV statunitense fosse il motore V8 che mancava nella maggior parte degli altri veicoli full-size a due porte. Detto ciò, l’artista wb.artist20 ha pubblicato su Instagram un progetto digitale in cui ha immaginato la seconda generazione del Ramcharger.

Dodge Ramcharger: ecco un progetto digitale che ipotizza la nuova generazione del SUV

Si tratta di un concept moderno ma che ha mantenuto alcune caratteristiche del veicolo originale come ad esempio il parafango posteriore e i finestrini posteriori che si curvano leggermente sul tetto. Tutto il resto si basa sul modello Ram 1500 trasformato da pick-up a un SUV a tre porte.

Sembra un veicolo piuttosto interessante ma, visti i recenti modelli introdotti, è difficile immaginare un veicolo del genere in vendita oggi. Anche se il Ramcharger era famoso per i paraurti cromati, questo progetto digitale dispone del rivestimento nero del Rebel.

Il Ram 1500 è senza dubbio il pick-up più popolare e fra i migliori disponibili in questo momento sulla piazza ma la casa automobilistica statunitense non produce SUV. Questo segmento è ricoperto da Jeep, Dodge e Chrysler.

Sono emerse alcune indiscrezioni in passato sul ritorno del Dodge Ramcharger, in concomitanza con l’arrivo del nuovo Ford Bronco, ma né Dodge e né gli altri brand di FCA vogliono per il momento portare sul mercato un SUV full-size basato su un pick-up.