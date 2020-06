Dodge Challenger GT: la versione 50th Anniversary debutta ufficialmente

Dodge ha annunciato nelle scorse ore la disponibilità negli Stati Uniti della nuova Dodge Challenger GT 50th Anniversary per permettere anche ai clienti interessati al motore V6 di guidare questa edizione speciale. Infatti, molti di questi modelli sono dotati di propulsori Hemi V8 da 5.7 o 6.4 litri.

Equipaggiata dal Pentastar V6 da 3.6 litri con potenza di 309 CV e 363 nm di coppia massima, la Challenger GT è la versione entry-level della muscle car. Il powertrain a sei cilindri è abbinato al cambio automatico TorqueFlite a 8 rapporti con comandi al volante.

Dodge Challenger GT 50th Anniversary: la casa automobilistica statunitense lancia una versione speciale della muscle car

Disponibile solo sui modelli a trazione posteriore della Dodge Challenger GT 2020, il pacchetto 50th Anniversary in edizione limitata aggiunge diverse caratteristiche come ad esempio il logo 50th in nappa/alcantara sui sedili, i cerchi da 20″ dipinti in oro 50th Anniversary, i sedili anteriori con funzione di riscaldamento e ventilazione e un volante con fondo piatto in pelle e funzione riscaldamento.

Troviamo, poi, cinture di sicurezza nella colorazione seppia, quadro strumenti 50th Anniversary, inserti in fibra di carbonio con tessuto in rame, sistema di infotainment Uconnect 4C con display touch da 8.4 pollici con sezione Dodge Performance, impianto audio premium da 276W con sei altoparlanti, hotspot Wi-Fi 4G LTE e tanto altro ancora.

Il pacchetto 50th Anniversary è disponibile a un prezzo di listino di 4995 dollari (4456 euro) a cui bisogna aggiungere i 31.095 dollari (27.742 euro) per acquistare la versione base della Dodge Challenger GT 2020.

La muscle car entry-level è disponibile in sette colorazioni che includono Gold Rush (esclusiva per la 50th Anniversary), Frostbite, Hellraisin, Sinamon Stick, TorRed, F8 Green e Go Mango. La casa automobilistica statunitense ha comunicato che soltanto 70 esemplari di ogni colorazione della della GT 50th Anniversary verranno prodotti per un totale di 490 unità.