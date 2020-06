Ferrari F50: ecco uno dei quattro esemplari neri con scarico dritto | Video

La Ferrari F50 è stata realizzata per celebrare il 50º anniversario della casa automobilistica modenese. Il suo obiettivo era quello di creare un’auto stradale ispirata alla F1 per la gente. Infatti, il cavallino rampante voleva far scoprire a un piccolo numero di clienti il significato di guidare una vettura da pista.

Detto ciò, in fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube da TheTFJJ che ci mostra un esemplare molto speciale della F50 mentre girava per le strade di Londra. L’auto del video non è una normale F50 ma una delle sole quattro unità rivestite in nero dalla fabbrica.

Ferrari F50: lo speciale esemplare con scarico dritto è stato avvistato a Londra

Parliamo del secondo colore più raro usato sulle 349 unità assemblate accanto ad Argento Nurburgring che anch’esso è stato usato solo su quattro esemplari. A parte le 302 Ferrari F50 rivestite in Rosso Corsa, il cavallino rampante ha utilizzato anche le tonalità Rosso Barchetta e Giallo Modena.

Oltre alla speciale colorazione, il bolide è stato equipaggiato con un impianto di scarico dritto. La combinazione di sound e aspetto rendono questa Ferrari una delle vetture più belle e piacevoli da ascoltare viste fino ad ora.

A differenza del V8 biturbo impiegato sulla F40, la F50 è equipaggiata con un V12 ad aspirazione naturale che lo rende il candidato perfetto per lo scarico dritto. Inoltre, il dodici cilindri ha preso ispirazione dal V12 da 3.5 litri usato da Maranello nella 641 di Formula 1. Tuttavia, il propulsore stradale non condivide molte somiglianze con il propulsore F1.

Oltre a non avere la stessa gamma di giri, il V12 della F50 è più grande ed è stato progettato per funzionare in mezzo al traffico. Il V12 aspirato da 4.7 litri è in grado di sviluppare una potenza di 520 CV e 471 nm di coppia massima ed è capace di girare fino a 8500 g/min.

La Ferrari F50 è attualmente una delle vetture più rare prodotte dalla casa automobilistica modenese. Basti pensare che un esemplare Rosso Corsa del 1995 è attualmente disponibile all’asta sul sito di RM Sotheby’s ad un prezzo richiesto di 2,5 milioni di dollari.