Dodge Challenger ACR: ecco un render che ne anticipa il design

In un recente articolo abbiamo riportato che la prossima edizione speciale della Dodge Challenger potrebbe far risorgere la targhetta ACR divenuta popolare grazie a Neon e Viper.

In attesa di vedere le prime foto spia della vettura, Motor1.com ha condiviso un interessante render in cui prova ad immaginare come potrebbe essere il design finale della Dodge Challenger ACR 2021.

Dodge Challenger ACR: Motor1.com immagina come potrebbe essere il design della nuova muscle car

Visto che almeno fino ad ora non sono emersi prototipi, il sito Internet ha specificato che si tratta di un semplice progetto digitale. Per chi non lo sapesse, ACR (American Club Racer) è un livello di allestimento riservato alle versioni da pista delle auto sportive della casa automobilistica statunitense.

Seguendo questa filosofia, molto probabilmente la Challenger ACR avrà una carrozzeria in fibra di carbonio o alluminio in alcune zone chiave come il vano bagagli e la parte anteriore con l’obiettivo di ottimizzare la distribuzione dei pesi ed equilibrare al meglio la vettura.

La caratteristica principale di qualsiasi veicolo ACR è l’aerodinamica migliorata. La Dodge Challenger ACR immaginata da Motor1.com è dotata di uno splitter anteriore aggressivo e un alettone posteriore ispirato a quello della Viper ACR. La vettura dovrebbe basarsi sulla versione Widebody della muscle car con pneumatici larghi 350 mm e sospensioni attive.

Possiamo aspettarci anche dei cerchi leggeri e un impianto frenante maggiorato mentre sotto il cofano potremmo trovare l’Hemi V8 da 6.4 litri della R/T Scat Pack capace di sviluppare una potenza di 492 CV e 644 nm di coppia massima.

L’adozione di questo propulsore potrebbe consentire alle scuderie private di utilizzare la Dodge Challenger ACR in diverse serie di corse che vietano l’uso della sovralimentazione. Detto ciò, una versione ACR con Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri della Challenger SRT Hellcat Redeye da 808 CV sarebbe un’alternativa convincente per scontrarsi con la Mustang GT500.

Proprio come le Neon e Viper ACR, anche la Dodge Challenger ACR 2021 dovrebbe avere un abitacolo ridotto all’osso per ridurre il peso. Quest’ultimo potrebbe essere inferiore ai 1814 kg. Per quanto riguarda la presentazione ufficiale, possiamo aspettarci delle novità prima della fine dell’estate.