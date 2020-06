Alfa Romeo Tonale: arrivano importanti conferme

Alfa Romeo Tonale sarà la prossima grande novità nella gamma della casa automobilistica del Biscione. A proposito di questo modello nelle scorse ore sono arrivate alcune importanti conferme. Il veicolo come sappiamo arriverà sul mercato nel corso del prossimo anno. La produzione avverrà a partire dalla metà del prossimo anno presso lo stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Pomigliano d’Arco in Camapania. Il veicolo sorgerà sulla piattaforma che Jeep utilizza per la produzione del SUV Renegade. Dunque Alfa Romeo ha rinunciato ad utilizzare la piattaforma modulare Giorgio e dunque l’auto sarà dotata di trazione anteriore o al massimo di trazione integrale.

Alfa Romeo Tonale si avvicina il suo debutto: arrivano nuove importanti conferme

Anche i motori saranno gli stessi dei veicoli di Jeep. Ci sarà il benzina Firefly 1.0L tre cilindri e 1.3L 4 cilindri e anche ibridi plug in. Probabile anche la presenza dei 1.6 e 2.0 jtdm2. 1.3L. Il 1.3L 4 cilindri benzina in versione ibrida plug in che dovrebbe generare 250 cavalli e diventare la top di gamma del futuro crossover. Come vi raccontiamo in un altro nostro articolo invece il futuro Alfa Romeo B-SUV avrà una piattaforma PSA e arriverà sul mercato in versione completamente elettrica.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Giulia e Stelvio, produzione Tonale, Fiat 500 elettrica, fusione FCA-PSA: le migliori news della settimana