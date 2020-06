Jeep Wrangler 4xe: ecco cosa ci sarà sotto il cofano

Negli ultimi due anni, Jeep ha affermato che il suo futuro è l’elettrificazione. In seguito al lancio del Jeep Commander PHEV sul mercato cinese e delle nuove Renegade e Compass 4xe in Europa, la casa automobilistica statunitense non stava affatto scherzando. Nei prossimi mesi, inoltre, il marchio di FCA prevede di portare sul mercato la Jeep Wrangler 4xe.

FCA ha presentato la vettura ibrida plug-in durante il CES 2020 di Las Vegas tenutosi all’inizio di quest’anno. Da allora, però, non sono state rilasciate molte informazioni sulla Wrangler 4xe. All’inizio di questa settimana, Mark Allen – Head of Jeep Design – ha rivelato alcune informazioni sul futuro dell’elettrificazione per l’iconico fuoristrada ma non ha rilasciato alcun dettaglio sulla versione ibrida plug-in.

Jeep Wrangler 4xe: emergono in rete nuove informazioni sul gruppo propulsore dell’ibrida

Secondo alcune fonti di Mopar Insiders, la nuova Jeep Wrangler 4xe utilizzerà il motore turbo a quattro cilindri in linea GME-T4 da 2 litri con il sistema mild-hybrid eTorque anziché il Pentastar V6 da 3.6 litri che in questo momento troviamo sulla Chrysler Pacifica Hybrid.

Il sistema sarà abbinato a una nuova trasmissione automatica a 8 velocità sviluppata da ZF che si basa sull’attuale architettura della trasmissione automatica 8HP sempre di ZF, presente nella maggior parte dei veicoli FCA dotati di trazione posteriore.

La nuova trasmissione ibrida a 8 rapporti non include il convertitore di coppia standard presente sulla maggior parte delle trasmissioni ma invece dispone di un sistema elettrico. ZF sostiene che la trasmissione è in grado di alimentare un veicolo fino a 50 km o fino a 120 km/h, a seconda delle dimensioni e della batteria installata. Ciò potrebbe significare che la Wrangler 4xe riuscirebbe a soddisfare la maggior parte delle esigenze di guida quotidiane dei proprietari senza dover utilizzare benzina.

Il motore GME-T4 verrà affiancato da una nuova trasmissione ibrida ZF

L’uso del motore turbo da 2 litri spiega anche il recente investimento di 400 milioni di dollari annunciato da Fiat Chrysler Automobiles per riutilizzare l’impianto di Kokomo (nell’Indiana) per costruire il motore GME-T4 per Wrangler e Cherokee. Il marchio automobilistico statunitense ha già pubblicato recentemente alcuni spot pubblicitari in cui ha anticipato l’arrivo della nuova Jeep Wrangler 4xe.

Nell’ultimo video possiamo vedere un esemplare in Billet Silver dotato di ganci traino blu, grafica 4xe sul cofano e logo Rubicon con bordi blu presente sui lati del cofano motore. Sempre secondo quanto dichiarato da Mopar Insiders, il fuoristrada elettrificato potrebbe essere disponibile solo in una configurazione a quattro porte.

Questo potrebbe essere dovuto in parte allo spazio aggiuntivo nel telaio per il pacco batterie che necessita di una lunghezza extra per ospitare i componenti elettrici aggiunti. In conclusione, l’annuncio ufficiale della Jeep Wrangler 4xe potrebbe avvenire molto presto poiché recentemente sono stati immortalati in diverse foto spia dei prototipi camuffati.