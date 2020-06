Coppa Milano-Sanremo: la 12ª edizione è stata rinviata al 2021

Gli organizzatori della Coppa Milano-Sanremo hanno deciso di posticipare la 12ª edizione della rievocazione storica ne 2021. La causa è che non è stato possibile riposizionare la manifestazione all’interno del calendario di ACI Sport valido fino alla fine di quest’anno.

La 12ª edizione della Coppa Milano-Sanremo ora si terrà dal 25 al 27 marzo. Le nuove date sono state scelte in seguito ad un accordo preso con le autorità locali e la Federazione in modo da permettere alla gara di svolgersi senza problemi come da sua tradizione.

Gli organizzatori della rievocazione storica hanno sottolineato che questa decisione è stata presa anche per salvaguardare la salute di tutti i partecipanti alla manifestazione e del personale. Lungo il percorso di oltre 700 km, le auto d’epoca che prenderanno parte alla Coppa Milano-Sanremo attraverseranno diverse città di Piemonte, Lombardia e Liguria.

Secondo il regolamento della rievocazione storica, possono partecipare tutte le vetture costruite tra il 1906 e il 1976 e munite di passaporto F.I.V.A., fiche F.I.A. Heritage, di omologazione A.S.I., fiche A.C.I. Sport oppure appartenenti a un registro di marca. Durante l’evento automobilistico si terrà anche la prestigiosa Coppa delle Dame come da tradizione grazie alla partecipazione del pubblico femminile e soprattutto agli organizzatori dell’evento.

Questa competizione darà la possibilità a molte persone di mettersi al volante delle proprie vetture e gareggiare sia in pista che lungo un percorso caratterizzato da prove cronometrate. Nel corso degli anni, alla Coppa Milano-Sanremo hanno partecipato grandi campioni del volante e personaggi famosi come ad esempio il Principe Adalberto di Savoia.