Leclerc prevede una grande battaglia per il titolo

Charles Leclerc è senza dubbio uno dei più grandi talenti della Formula 1 e potrebbe anche essere in grado di competere per il titolo mondiale nel 2020. Tuttavia, il pilota Ferrari crede di avere ancora molto da imparare e che deve continuare a lavorare duro per realizzare quel sogno. “Non ho idea di cosa aspettarmi, non ho mai preso il titolo prima” , dice Leclerc in una conversazione con Sky Italia quando gli viene chiesto delle sue aspettative di essere lui il campione del mondo di Formula 1. A proposito del 2020 Leclerc pensa che la battaglia per il titolo sarà davvero dura.

Dopo un anno con il team Sauber, al pilota di 22 anni è stato immediatamente permesso di mostrare il suo talento nella superpotenza Ferrari. L’anno scorso lo ha fatto battendo in modo convincente il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, ma Leclerc sa meglio di chiunque altro che deve dimostrare le sue capacità ogni stagione, ogni fine settimana. ” Devo lavorare sodo per questo, c’è ancora molta strada da fare” , per quanto riguarda il raggiungimento del suo primo titolo mondiale all’apice del motorsport.

La carriera del giovane Monegasco sta andando molto veloce, ma lui stesso rimane sobrio. ” Sono contento del mio sviluppo finora, ma c’è ancora molto da fare “, afferma Leclerc, che attualmente sta facendo tutto ciò che è in suo potere per apparire in forma e forte all’inizio della stagione in Austria. ” Penso solo a una cosa: correre. Mi manca enormemente e mi alleno più che mai per prepararmi più tardi”. Ovviamente si spera che il pilota possa essere uno dei protagonisti nella battaglia per il mondiale 2020 di Formula 1.

