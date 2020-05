Smedley: “Il miglior anno di Vettel in F1 è stato il 2019”

L’ex ingegnere di Formula 1 Rob Smedley pensa che il 2019 è stato il miglior anno di Sebastian Vettel in Formula 1. Il britannico giustifica la sua opinione e ammette che il possibile ritiro del quattro volte campione sarebbe una grande perdita per la Formula 1. L’ex ingegnere del Grand Circus ritiene che la classe regina si pentirà dell’addio di Sebastian, se ciò accade, perché è al culmine della sua carriera. Smedley pensa che dire addio a Sebastian sia particolarmente difficile dopo aver vissuto quello che dice sia stato il miglior anno del suo tempo in F1: il 2019.

“Sarebbe una perdita per lo sport perché penso che abbiamo un pilota davvero bravo e meraviglioso. Sai quale penso sia stato il suo anno migliore in Formula 1? Sarò colpito per questo, ma il suo anno migliore in Formula 1 è stato l’anno scorso, il 2019 “, ha dichiarato Smedley sul podcast di F1 Nation. “Penso che abbia affrontato la più grande sfida della sua carriera quell’anno e tutti lo hanno licenziato perché era la cosa più semplice dire che Charles sarebbe andato sempre meglio e che era la fine di Sebastian”, ha aggiunto.

Il britannico sottolinea che, sebbene Vettel non fosse del tutto a suo agio con la macchina, ha saputo resistere al suo partner Charles Leclerc. “Penso che alla fine dell’anno abbiamo visto il vero Sebastian Vettel, che avevamo perso un po’ e sono sicuro che lo ammetterà senza problemi, che non era nella posizione che voleva, sia nella squadra che con il suo partner all’inizio dell’anno, ma ha chinato la testa – questo è un segno di campioni del mondo reale – ed è tornato “, ha continuato.

Allo stesso modo, nonostante il fatto che Vettel abbia avuto compagni di squadra molto forti durante la sua carriera sportiva, Smedley sottolinea che l’anno scorso ha dovuto affrontare Leclerc la più grande sfida della sua carriera. “Sebastian ha avuto tutta la pressione su di lui, senza dubbio. Penso che forse abbia avuto più pressione che in tutta la sua carriera e ha gareggiato contro buoni piloti e contro campioni. Ha dominato Kimi, Mark alla Red Bull ed era sempre avanti”.

“Ma non sono sicuro abbia mai avuto la sfida che ha avuto nel 2019, quindi il fatto che doveva affrontarla, che è tornato e ha mostrato la sua autorità dopo un inizio traballante, penso sia speciale”, ha sottolineato. Infine, Smedley sottolinea il coraggio del quattro volte campione tedesco al GP di Russia dell’anno scorso, quando decise di non obbedire a un ordine di squadra. Il britannico lo vede come un segno di un campione che non è intimidito da nessuno.

“Sono sicuro che Mattia non sarà d’accordo con me su questo, ma in Russia è andato avanti e ha deciso mentalmente che sarebbe rimasto lì. Penso che sia un segno di una grande persona che persegue incessantemente per vincere”, Smedley ha dichiarato prima di finire.

